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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Serdar Ortaç’a dava açıyor

Beşiktaş, şarkıcı Sertaç Ortaç hakkında kulübe hakaret ettiği gerekçesiyle dava açmaya karar verdi.

Beşiktaş, 21 Eylül’de Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında İstanbul’daki Vodafone Park’ta Adana Demirspor’la karşılaşmıştı. Maçta siyah beyazlılar 3-0 öne geçmesine rağmen deplasman ekibi son dakikada gelen golle eşitliği yakalamış, maç berabere bitmişti.


Sosyal medyada bugün paylaşılan bir videoda, Ortaç’ın bir konseri müziği durdurarak hareketi yaptığı görüldü.

Ayrıca şarkıcı şunları söyledi: “Işıkları açalım. Telefondan bana gösteriyor. Adana Demirspor bu hafta ağzına s…tı Adana… O yüzden onun için zıplayacağız.”

Bu sözler üzerine Beşiktaş resmi bir duyuru yayınlayarak Ortaç hakkında hukuki işlemlere başlandığını bildirdi.

Serdar Ortaç, bugün Twitter hesabından paylaştığı videoda, bir seyircinin ısrarı sonrası onun dediklerini sahnede tekrar ettiğini savunarak, şunları söyledi: “Ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbola bakmam bile. Adana’yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum. Bütün arkadaşlarım hemen hemen Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık, laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da…”

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