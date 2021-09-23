Mutlu ve mutsuz olmanın nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. “Asgari müşterek” diye kabul edilen mutluluk ve mutsuzluk nedeleri vardır elbet ama onun dışındakiler değişir çünkü herkes birbirinden farklıdır. O nedenle, “Ne olursa gününüzün kötü geçtiğini düşünürsünüz” sorusunu yanıtı da kötü bir günün tanımı da herkese göre değişebilir. Tabii, insanların sadece yapıları değil yaşadıkları çevre, koşullar, maddi durum vs. de bunda etkendir.

Litvanya’da kurulan BoredPanda.com (Canı Sıkılmış Panda) adlı sitedeki paylaşımlar birbirinden değişik ‘kötü günleri’ aktardı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayanlar geçirdikleri ‘kötü günü’ ve nedenini fotoğraflarıyla ‘belgeledi.’ Aralarında, “Aman canım o da sorun mu” diyecekleriniz de var. “İyi ki benim başıma gelmedi” diyeceklerini, kolay kolay herkesin başına gelmeyeceği için ‘sıradışı’ bulacaklarınız da!

Britanya’da yayımlanan Daily Mail çarpıcı örnekleri sıraladı…

Fotoğraflar: BoredPanda

ABD’deki bir kullanıcının günü, komşusu parti yapınca bahçesindeki trambolin ‘ağaca çıktığı’ için kötü geçmiş.

Güney Afrika’da yaşayan bir kullanıcı kapsının önünü mesken tutan aslanlar nedeniyle evden dışarı çıkamamış.

ABD’li bir kullanıcı, uyku sersemliğinden olsa gerek fincanı kahve makinesine ters koymuş; haliyle kahve tezgaha dökülmüş. “Ben bir salağım ve karım bana gülmekten kendini alamıyor” yazan kullanıcının gününü gözünü açar açmaz kahvesini içememek ve etrafı temizlemek zorunda kalmak mahvetmiş.

Sabah aracında, “Gece otomobilinde uyumama izin verdiğin için teşekkürler. Bir daha ki sefere kapıyı kitle” yazılı not bulan Britanyalı, hayatının hatalarından birini yaptığını düşünüyor olacak ki günü, ‘kötü gün’ kategorisine koymuş.

Otomobilinin bagajını ‘savaş alanı’na dönmüş halde bulan kullanıcı, gece araçta Pepsi kutularını bıraktığına bin pişman! -26 dereceye kadar düşen soğukta kutular donup patlamış.

Nerede yaşadığını belirtmeyen birinin günü davlumbazın ocağa düşüp kırması ve kopan ani gürültünün neden olduğu korkuyla mahvolmuş.

Bir başka kullanıcının köpeği salondaki koltuğu ‘yemiş.’ Yalnız bırakıldığı için sitem mi etmek istedi bilinmez ama eve döndüğünde koltuğun minderlerini paramparça, odanın dört bir yanına dağılmış halde bulmuş.

Britanyalı bir kullanıcının günü üst katın tavanından, patlayan borudan evine su akmasından şikayetçi. Ama görünen o ki akan suyu durdurmak veya tamamen su basmasını engellemek için bulduğu yöntem pek etkili değil.

Bir kullanıcı brownie yapmış ancak normal tereyağı yerine sarımsaklı olanını kullandığı için kahve yanında harika bir brownie yeme hayali suya düşmüş.

Bu kullanıcının yaşadığı da brownie’ye sarımsaklı tereyağı koyanınkinden farksız. Tuz koymak isterken tavadaki yumurtanın üzerine şeker boca etmiş.

ABD’li bir kullanıcının ‘kötü gün’ tanımlamasına çoğu kişi hak verecektir. Bir ağaçtan kopan dev bir dal evinin çatısını delmiş.