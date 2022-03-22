Akşam Postası / 22 Mart 2022

Cebimizden çıkacak: KKM’nin Hazine’ye üç aylık maliyeti 14 milyar liraya yakın

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde üç ay vadede açılan 80 milyar TL’ye yakın tutarın vade sonu gelecek. Bu dönemdeki kur hareketinin Hazine’ye 12-14 milyar TL arasında maliyet getireceği hesaplanıyor.

Koca, polis müdahalesinde yere düşen 90 yaşındaki doktordan özür diledi

Fotoğraf: Diken

14 Mart Tıp Bayramı’nda Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na meslektaşlarıyla birlikte çelenk bırakmak isterken polis müdahalesi sonrası yere düşen 90 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, çamurlanan beyaz önlüğünü ‘ibret vesikası’ olarak saklanması için İstanbul Tabip Odası’na teslim etti.

Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’nin hamisi ve pazarlamacısı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Ukrayna’dan gelen Türk öğrenciler: YÖK bizi oyalıyor

Ukrayna’daki savaştan tahliye edilerek ülkeye getirilen Türk üniversite öğrencileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) özel öğrencilik yöntemiyle kendilerini oyaladığını savunarak, yatay geçişte kolaylık istedi.

Boğaziçili 353 akademisyenden ‘kayyım rektör’e: Dekanlarımız göreve iade edilsin

Boğaziçi Üniversitesi’nde 353 akademisyen, üniversiteye dışardan dekan atanmasına tepki göstererek, “Seçilmiş dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz” dedi.

AYM, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptalini isteyen başvuruyu reddetti.

İlyas Salman ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan yargılanıyor: Muhalif bir sanatçıyım

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Türk milletini alenen aşağılama‘ suçunu işlediği iddiasıyla hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı.

Fed faizde gerekirse ‘daha agresif’ olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, faiz artırımında gerekirse ‘daha agresif’ olacaklarını bildirdi.

İmamoğlu’ndan Su Günü’nde Kanal İstanbul çıkışı: Burası çölde bir şehir değil

Dünya Su Günü etkinliğine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’a yönelik yine sert eleştirilerde bulundu.

Bahçeli’den Çanakkale Köprüsü eleştirilerine: Buyurun yüze yüze gidin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatını fazla bulanlara boğazı ‘yüzerek geçmelerini’ önerdi.