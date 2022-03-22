Akşam Postası / 22 Mart 2022

Cebimizden çıkacak: KKM’nin Hazine’ye üç aylık maliyeti 14 milyar liraya yakın
Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde üç ay vadede açılan 80 milyar TL’ye yakın tutarın vade sonu gelecek. Bu dönemdeki kur hareketinin Hazine’ye 12-14 milyar TL arasında maliyet getireceği hesaplanıyor.
KKM üç ayda ne kadar getirdi?
Bakan, zam tartışmasını anlamlı bulmadı: Asgari ücrette ‘gereken’ zaten yapılmış
AKP her şeyi deniyor: Yabancı yatırımcı KKM hamlesine ilgi gösterir mi?
KKM’de tarih sınırlaması kaldırıldı
Yabancılar da kur korumalı hesap açabilecek
Prof. Özgür Demirtaş’tan asgariye zam tahmini: Ama bir şey değişmez…
Nebati bu kez vatandaşı ‘rahatlattı’: TL en düşük durumda, daha ineceği yer yok
Koca, polis müdahalesinde yere düşen 90 yaşındaki doktordan özür diledi
14 Mart Tıp Bayramı’nda Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na meslektaşlarıyla birlikte çelenk bırakmak isterken polis müdahalesi sonrası yere düşen 90 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, çamurlanan beyaz önlüğünü ‘ibret vesikası’ olarak saklanması için İstanbul Tabip Odası’na teslim etti.
TTB ve 56 ayrı uzmanlık derneği uyardı: Sağlıkta şiddet varsa biz yokuz!
Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’nin hamisi ve pazarlamacısı Erdoğan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.
Ukrayna’dan gelen Türk öğrenciler: YÖK bizi oyalıyor
Ukrayna’daki savaştan tahliye edilerek ülkeye getirilen Türk üniversite öğrencileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) özel öğrencilik yöntemiyle kendilerini oyaladığını savunarak, yatay geçişte kolaylık istedi.
Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 117 çocuk öldü, 155 çocuk yaralandı
Holokost’tan kurtuldu; Rusya’nın bombardımanında hayatını kaybetti
AB’nin gözü yemedi: Rusya’ya petrol ambargosunda uzlaşma çıkmadı
Akar’ın beklentisi: Mariupol’den tahliyeler önümüzdeki günlerde, saatlerde yapılabilir
Yaptırımdan kaçan Abramoviç, bir yatını Bodrum, diğerini Marmaris’e demirledi
Boğaziçili 353 akademisyenden ‘kayyım rektör’e: Dekanlarımız göreve iade edilsin
Boğaziçi Üniversitesi’nde 353 akademisyen, üniversiteye dışardan dekan atanmasına tepki göstererek, “Seçilmiş dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz” dedi.
AYM, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptalini isteyen başvuruyu reddetti.
İlyas Salman ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan yargılanıyor: Muhalif bir sanatçıyım
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Türk milletini alenen aşağılama‘ suçunu işlediği iddiasıyla hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı.
Fed faizde gerekirse ‘daha agresif’ olacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, faiz artırımında gerekirse ‘daha agresif’ olacaklarını bildirdi.
İmamoğlu’ndan Su Günü’nde Kanal İstanbul çıkışı: Burası çölde bir şehir değil
Dünya Su Günü etkinliğine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’a yönelik yine sert eleştirilerde bulundu.
Bahçeli’den Çanakkale Köprüsü eleştirilerine: Buyurun yüze yüze gidin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatını fazla bulanlara boğazı ‘yüzerek geçmelerini’ önerdi.