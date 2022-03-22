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Yaramazlara biraz batar!

İlyas Salman ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan yargılanıyor: Muhalif bir sanatçıyım


Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Türk milletini alenen aşağılama‘ suçunu işlediği iddiasıyla hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı.

Fotoğraf: IMDB

AA’nın aktardığına göre Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada Salman kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini ifade etti.


Salman muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi.

Sanık avukatı Özgür Murat Büyük ise müvekkilinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın bütününe bakıldığında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının görüleceğini belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını savunarak, “Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz” dedi.

İddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunu işlediği iddia edilen Salman’ın altı aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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