5 litre sudan bir kaşık hayat çıkıyor

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Bugün, temiz ve güvenli suya erişimi olmayan milyonlarca insanı ve küresel su krizinin olası sonuçlarını bir kere daha düşünme günü.

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Dünyanın üçte ikisinin suyla kaplı olduğunu çocukluk yıllarımızdan beri biliyoruz. Ama pek çoğumuzun arası sayılarla, özellikle de büyük sayılarla iyi değil. Dolayısıyla, mesela, “Gezegendeki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometre küp” ifadesinin anlamını kavramakta zorlanıyoruz.

Su çok, tatlı su yok

O halde bir sadeleştirme yapalım: Yerküre üzerindeki 1,4 milyar kilometre küp suyun tamamı 5 litrelik bir şişeye koyalım. Peki, bu 5 litre içindeki tatlı su miktarı nedir? Cevap: Bir tatlı kaşığı. Başka bir deyişle, tatlı su miktarı dünyanın toplam su varlığının yüzde 1’inden bile az.

Dünyanın üçte ikisinin sularla kaplı olması bir bolluk hissi yaratsa da insanlığın geleceği, beş litredeki o bir tatlı kaşığı tatlı suda. Zira, yeterli miktarda ve kaliteli bir suyun varlığı, tatlı su ekosistemlerinin olduğu kadar, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, dolayısıyla insanlığın geleceğinin de temel koşulu.

Tema: Yeraltı suları

1993’te 22 Mart’ı Dünya Su Günü ilan eden Birleşmiş Milletler, her yıla özel bir de tema belirliyor. Bu yıl ‘Yeraltı Suları: Görünmeyeni Görünür Kılmak’ temasıyla, kritik önemde ancak sürdürülebilir politikaların oluşturulmasında tam olarak tanınmayan gizli su kaynaklarına dikkat çekiliyor.

Verilen mesajlarda, yeraltı sularının keşfedilmesi, korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının, su ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayabileceği vurgulanıyor.

Su krizi ciddi ama büyük sayılar, uzmanlık bilgisi gerektiren raporlar, kavraması kolay olmayan teknik detaylar, halihazırda boyumuzu aşan sorunla yüzleşmemizi daha da zorlaştırıyor. O zaman yine kendi hayatımıza değen örnekler üzerinden düşünelim:

Bugün yiyeceğimiz bir elmanın yetiştirilmesi için 125, içeceğimiz bir fincan kahve için 140 litre tatlı su harcanıyor. Üzerimizdeki pamuklu tişörtün üretimi için 2 bin 500 litre tatlı su kullanılıyor. İhtiyacımız kadar tüketmek için en büyük motivasyon da işte bu bilgiyle geliyor.

Dünya Su Günümüz kutlu olsun!