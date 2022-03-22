KKM üç ayda ne kadar getirdi?

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) gerçek kişiler için ilk üç aylık vade bu hafta tamamlandı. Dolar kuru 11,6 lira seviyelerindeyken elindeki 100 bin lirayla KKM’ye geçen mevduat yatırımcısının parası, kurun 14,80’in üstünde olduğu bugünlerde 127 bin liraya yükseldi.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021 günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) devreye almıştı. KKM’de ilk üç aylık vade bu hafta doluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı ve dolar/TL’nin 10 liraya kadar gerilediği dönemde 22 Aralık’ta ilk hesaplar açılmaya başladı. İlk günlerde Merkez Bankası günlük döviz kuru açıklarken henüz faizle üst limit de getirilmemişti. KKM’nin devreye girdiği ilk hafta 24 Aralık itibariyle 29 milyar lira katılmıştı. Düşük kurdan KKM’ye giren vatandaşlar faizin üstüne kur farkı da alacak. KKM hesaplarındaki kazançlardan stopaj da alınmıyor. Normal TL mevduattaysa stopaj uygulanıyor.

Kazançlar ne durumda?

100 bin TL’yi 23 Aralık’ta KKM’ye yatıran bir kişinin üç ay vade sonunda getirisi ne kadar olacak? O günkü dolar kuru Merkez Bankası (MB) verisine göre 11,63 lira seviyesinde. Şu an dolar/TL 14,84. 23 Aralık’ta 100 bin TL’yle alınabilecek 8 bin 600 dolar bugünkü kurla 127 bin 500 liraya çıktı. Yani yüzde 27,5’lik yükseliş söz konusu. Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre 27 bin 500 liranın 4 bin 500 lirasını mevduat faizi nedeniyle banka, 23 bin lirasını da Hazine karşılayacak.