Cebimizden çıkacak: KKM’nin Hazine’ye üç aylık maliyeti 14 milyar liraya yakın

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde üç ay vadede açılan 80 milyar TL’ye yakın tutarın vade sonu gelecek. Bu dönemdeki kur hareketinin Hazine’ye 12-14 milyar TL arasında maliyet getireceği hesaplanıyor.

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Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorlamasıyla ardı ardına faiz indirmiş, dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Bunun karşısında Erdoğan, 21 Aralık 2021’deki kabine toplantısının ardından ‘TL’yi özendirme paketi’ (KKM) açıklamıştı.

Bu paketteki KKM sistemi, döviz kurları yükselirse katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin politika faizinin (yüzde 14) üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor. Sistem daha sonra yurt dışındaki vatandaşlara ve yabancılara da açılmıştı.

KKM’de ilk dönüş olması nedeniyle de süreç piyasada takip ediliyor. Dönüşlerin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı piyasada ilk izlenen konu, maliyet de diğeri.

BDDK’nın günlük düzenli verileri açıklamayı bırakmasına rağmen bankacıların geçmiş açıklanan veriler ve siyasilerin açıklamalarından yaptığı hesaplamalara göre KKM’de bu hafta yaklaşık 80 milyar TL dönüş olacak.

İlk açılışlarda yani 24-31 Aralık’ta dolar/TL 12,5 civarında işlem görürken, Reuters’a konuşan bankacılar 12-14 milyar TL arasında Hazine’ye maliyet bekliyor.

Toplamı 570 milyar TL’ye ulaşan KKM’de bankacıların hesabına göre 570 milyar TL’nin tamamının ilk ödemesinde mevcut kurdan (14,8) oluşacak maliyet 30-35 milyar TL arasında.

Uygulama ilk devreye girdiğinde dolar/TL’nin 13’ün altına olması nedeniyle ilk maliyet hayli yüksek, ancak toplam maliyet aynı oranda artmıyor.