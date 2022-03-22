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Yaramazlara biraz batar!

Yabancılar da kur korumalı hesap açabilecek


Yabancı uyruklu kişi ve şirketler, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve şirketlerinin döviz hesaplarının TL’ye dönüştürülmesine ilişkin YUVAM hesabı sistemine dahil olabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorlamasıyla ardı ardına faiz indirmiş, dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Döviz kurlarındaki artış karşısında Erdoğan, 21 Aralık 2021’deki kabine toplantısının ardından ‘TL’yi özendirme paketi’ (KKM) açıklamıştı.


Bu paketteki ‘kur korumalı mevduat’ sistemi, döviz kurları yükselirse KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor. Sistem daha sonra yurt dışındaki vatandaşlara da açılmıştı.

Merkez Bankası’nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliği değiştirildi.

İlgili tebliğin tanım maddelerine yer alan ‘yurt dışında yerleşik vatandaş’ ibaresi ‘yurt dışında yerleşik kişiler’ olarak değiştirildi ve madde metnine, ‘bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler’ ibaresi eklendi.

Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla bunların sermayedar olduğu yurt dışındaki şirketlerin yanısıra bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de döviz tevdiat hesaplarıyla döviz cinsinden katılım fonlarının TL’ye dönüşümüne esas YUVAM hesabı açtırabilecek.

Tebliğe eklenen fıkra uyarınca, Merkez Bankası, bu uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanıyabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankası’nca belirlenecek.

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