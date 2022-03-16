Bakanlıktan KKM yanıtı: Maliyetinin zamansız açıklanması ülkeye zarar verir

ALTAN SANCAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21 Aralık 2021’de duyurduğu kur korumalı mevduat hesabının maliyetinin nasıl ve nereden karşılanacağı sorusunu ‘zamanından önce açıklanmasının ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar vereceği’ gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, Erdoğan’ın açıklamalarının paralelinde ardı ardına faiz indirmesiyle dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Döviz kurlarındaki artış karşısında Erdoğan, 21 Aralık 2021 tarihindeki kabine toplantısının ardından ‘TL’yi özendirme paketi’ açıklamıştı.

Erdoğan’ın açıklamasıyla döviz hesaplarını bozduran yatırımcılara kur korumalı mevduat hesabına geçmeleri halinde bankalar mevduat faizi öderken, hazine bütçesinden döviz kurlarında yaşanacak yükselmeler karşısında fark ödenecek. Benzer sistem ilerleyen aylarda altın için de uygulanmasına karar verildi.

Erdoğan’ın açıkladığı paket sonrasında ekonomistler, kur korumalı mevduat hesaplarının Türkiye’nin hazinesi üzerinde ağır yük yaratacağını söyleyerek eleştirdi.

Paketin açıklanmasından bir gün sonra, 22 Aralık 2021 tarihinde CİMER üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle Diken’in bilgi edinme başvurusuna bakanlık tarafından, yasal sürenin dolmasından aylar sonra 16 Mart 2022 tarihinde yanıt verildi.

Başvuruda bakanlığa, şunlar soruldu:

Söz konusu döviz kurundan oluşacak fark için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öngördüğü bir maliyet var mıdır?

Ortaya çıkacak maliyetin karşılanması için bir bütçe hazırlanacak mı? Söz konusu tutar bütçenin hangi kaleminden karşılanacaktır?

Bakanlık, sorulara ‘zamanından önce açıklanması hâlinde ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacağı’ gerekçesiyle cevap vermedi.

Bakanlığın başvuruya verdiği yanıt şöyle: “Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgelere ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulduğundan, anılan mevzuat hükümleri uyarınca talebinizin tarafımızca değerlendirilmesinin mümkün olmadığı hususu, bilgilerinize sunulur.”