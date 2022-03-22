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Yaramazlara biraz batar!

KKM’de tarih sınırlaması kaldırıldı


Vatandaşların dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL’ye çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken, kurumsallarda sınır 2021 sonu olarak devam edecek.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle, vatandaşların döviz mevduatlarının KKM sistemine dahil edilmesi için öngörülen, söz konusu hesabın 20 Aralık 2021 itibariyle mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.


Aynı düzenleme, Merkez Bankası’nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ için de geçerli olacak.

Tebliğe göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin (vatandaşlar) altın hesaplarının KKM kapsamında TL’ye dönüşümünü öngören uygulamada, söz konusu hesabın 28 Aralık 2021’de mevcut olmasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

KKM sistemi, döviz kurları yükselirse KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

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