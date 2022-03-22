TTB ve 56 ayrı uzmanlık derneği uyardı: Sağlıkta şiddet varsa biz yokuz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 56 ayrı uzmanlık derneği ortak açıklamalarında, şiddetin sağlığı öldürdüğünü vurgulayarak, “Sağlıkta şiddet varsa, biz yokuz” dedi.
Şiddetin hem hekimlere hem de topluma zarar verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların iş güvenliğiyle ilgili her türlü önlemin alınmasının işverenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamını şiddetten arındırmak işverenin sorumluluğudur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yasal süreçleri işleteceğimizi hatırlatıyoruz.”
Şiddetin, sistematik uygulanan, hasta ve yakınlarının sisteme dönük öfkesini sağlık çalışanından çıkardığı bir soruna dönüştüğü belirtilen açıklamada, “Her gün sözlü şiddete maruz kalma oranlarının yüzde 85’in üzerinde olduğu hizmet sunum koşulları, hekim ve hasta arasında kurulması zorunlu olan ilişkiyi her geçen gün daha fazla bozuyor. Şiddet hekimlerin mesleki doyumlarını yok ediyor, meslekten ya da ülkeden ayrılmalara yol açıyor” dendi.
Düzenlemeler sorunu çözmeyecek
Şiddet nedeniyle sağlık işgücünün hizmetten çekilmesinin giderek uzayan randevu sürelerine ve hastaların hizmete ulaşmasını engellemeye başladığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:
“Bu sorunun giderek derinleşeceğini artık sağlık politikalarını oluşturanlar bile görüyor. Ancak sorunun nedenleri irdelendiğinde görüyoruz ki çözüm olarak hazırlanan kısıtlı yasal düzenlemeler ne yazık ki şiddeti azaltmaya yetmeyecektir. Hekim ve hastası aynı amaç için bir araya gelir: Hekim hastasını iyileştirmek ister, hasta hekimden şifa bekler. Amaç ortaktır. Hastalarımız bizim düşmanımız değildir. Sağlıkta şiddetin nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla ‘beş dakikaya sıkıştırılan hasta randevuları’dır. Sağlıkta şiddetin nedeni ‘hastaya müşteri gözüyle bakılmasını dayatan sistem’dir. Sağlıkta şiddetin nedeni ‘ne kadar çok hasta, o kadar çok para’ anlayışıdır. Sağlıkta şiddetin nedeni ‘hekimi ucuz işgücü girdisi olarak gören’ anlayıştır.”
Hekimler sağlıkta şiddetin önlenmesi içinönerilerde de bulundu:
*Muayene randevularının her hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesini
*Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini
*Acil servislerde sadece acil hastalara bakılacak bir sağlık hizmeti planlaması yapılmasını
*Sağlık kurumlarındaki çalışma ortamı ve koşullarının, sağlıkta şiddeti önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesini
*Hastayı müşteri, sağlık hizmetini ‘kâr getiren işlem’ olarak gören anlayışın derhal terk edilmesini ve sağlığın temel bir insan hakkı olarak sunulmasını
*Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitiminde kontenjanları artırarak niteliği düşürecek, varolan sorunları daha da büyütecek, toplumun sağlık hakkına erişimini engelleyen popülist uygulamalardan hızla geri dönülmesini talep ediyoruz.
Açıklamada imzası bulunanlar:
TTB Merkez Konseyi
TTB UDEK Yürütme Kurulu
TTB Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu
Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Akademik Geriatri Derneği
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği
Çocuk Nefroloji Derneği
Çocuk Romatoloji Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Havacılık Tıbbı Derneği
İşyeri Hekimleri Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Türk Nefroloji Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Pediatri Kurumu
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türkiye Romatoloji Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği