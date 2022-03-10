‘Çifte şiddet yasası’ geliyor: Sağlık çalışanlarına şiddete tutuklu yargılama

TBMM’ye gelmesi beklenen kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tasarıda ağır cezalar öngörülüyor.

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) şiddet ve şikayetler nedeniyle geçen sene 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylüyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre sağlık çalışanlarına şiddet suçu, tutulama nedenleri için önem taşıyan ‘katalog suç’ kapsamına alınıyor. Bu sağlıkta şiddet suçu işleyenlerin artık tutuklu yargılanacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan cezanın alt sınırı da arttırılıyor.

Doktorlara karşı açılan tazminat davalarına da önlem geliyor. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda bir kurul oluşturulacak. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek. Eğer doktor kusurlu değilse, tazminat doktora yansıtılmayacak.

Kadına şiddet

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı kadınlara yönelik şiddeti önlemeye ilişkin İstanbul Sözleşmesi, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçen yıl martta resmen feshedilmişti. Kadın katillerinin zaten ‘iyi hal indirimi’ aldığı bir düzende sözleşmeden çekilmek durumu daha da kötüleştirmişti.

Sağlıkta şiddet yasasıyla aynı pakette kadına şiddete dair düzenlemeler de yer alacak. Bu düzenlemede kadına yönelik işlenecek her türlü şiddet ‘nitelikli suç’ sayılacak. Sağlıkta şiddet gibi katalog suç sayılacağı için tutuklama esas olacak.

‘İyi hal indirimi’ sadece kadına karşı olan şiddette değil, genel olarak değişecek. İyi hal indirimine giren cezaların kapsamı daraltılacak. İyi hal indirimi uygulanıyorsa, bunun gerekçesi açıkça belirtilecek.

Israrlı takip

Israrlı takip Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında ilk kez suç sayılacak. Eski eş, sevgili veya herhangi birini ısrarla izlemek, takip etmek, onlarda korku uyandırmak veya onlara gözdağı vermek suç sayılacak.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek için, ‘kasten öldürme’ cezası müebbetten, ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. ‘Kasten yaralama’ cezasının alt sınırı dört aydan altı ay hapse yükselecek. İşkence cezası üç-12 yıl iken, sekiz-15 yıl hapse çevrilecek. ‘Eziyet’in cezası iki-beş yıldan üç-sekiz yıl hapse çıkacak.

Tehdit suçunun eşe veya eski eşe karşı işlenmesi halinde verilecek cezanın alt sınırı altı aydan dokuz ay hapse çıkarılacak.