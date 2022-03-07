Kadına şiddete karşı yeni düzenleme: Israrlı takibe tutuklama, kravata indirim yok

Kadına şiddetle mücadelede yeni düzenleme çalışmalarının tamamlandığı ve ısrarlı takibe tutuklama, ‘kravat indirimi‘nin kapsamının daraltılması gibi değişiklikler getireceği bildirildi.

Hukukçular Türkiye’de ilgili yasaların uygulanmadığını söylerken, geçen sene feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin mevcut düzenlemelerden çok daha ileri boyutta olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yeni düzenlemelerin uygulamadaki boyutu takip edilecek.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin köşesinden aktardığına göre düzenlemeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yarın AKP tarafından Meclis’e sunulacak.

Buna göre son dönemde ünlü kadınların da mağduru olduğu ‘ısrarla takip’ müstakil suç olarak düzenleniyor.

Israrlı şekilde fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, sosyal medya platformlarını kullanarak ısrarla temas kurmaya çalışmak, faillerinin mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurların kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duyması halinde suç olarak kabul edilecek. Bu suça altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Suçun ayrılık kararı verilen ya da boşanılan eşe karşı işlenmesi, bu takip nedeniyle mağdurun evini, işyerini, okulunu değiştirmesine ya da bırakmasına neden olması durumunda ‘nitelikli hal‘ olarak düzenlenecek. Üç yıla kadar hapis öngörülen suçta tutuklama kararı verilebilecek ve uzlaşmaya gönderilemeyecek.

Yeni düzenlemede ayrıca takdir indiriminde hakimin yetkileri de sınırlandırılıyor. Sanığın kılık kıyafetine özen göstermesi kravat takması gibi davranışları indirim nedeni kabul edilmeyecek. Takdir indirimi uygulanması halinde somut gerekçeleri kararda gösterilecek.

Ayrıca müebbet hapisle cezalandırılan kasten öldürme suçu yeni düzenlemede ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılacak .