İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Erdoğan, kadına şiddete karşı ‘müjde’ verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin yakında Meclis’e geleceğini, cezaların artacağını ve iyi hal indiriminin kalkacağını söyledi.

Erdoğan kadınlara yönelik ısrarlı takipte de cezaların artırılacağını belirtti.

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Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemizde kadın cinayetleri Avrupa’dan daha geridedir, ancak bu hadiseleri sıfırlanana kadar görevimizi yapmış sayılamayız. Sadece takım elbise giyerek tiyatrovari görüntüler indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır.”

Erdoğan’ın açıklamasına göre tehdit suçlarında ceza altı aydan dokuz aya çıkarılacak; ısrarlı takipte altı aydan iki yıla kadar hapis cezası getirilecek ve tutuklama kararı da verilebilecek; kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kolaylaştırılacak.

Erdoğan ayrıca talep edildiği taktirde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebileceğini söyledi.

Önemli olan uygulama

Hukukçular Türkiye’de ilgili yasaların uygulanmadığını söylerken, İstanbul Sözleşmesi’nin mevcut düzenlemelerden çok daha ileri boyutta olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yeni düzenlemelerin uygulamadaki boyutu takip edilecek.

Ya sözleşme?

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı kadınlara yönelik şiddeti önlemeye ilişkin İstanbul Sözleşmesi, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçen yıl martta resmen feshedilmişti.

Sözleşmenin feshedilmesinde muhafakazar kesimin, sözleşmenin aile yapısını bozmaya neden olduğu, boşanma ve şiddeti artırdığını savunması etkili olmuştu.

Bu sözleşmenin iptaline karşı çıkan sivil toplum örgütleriyse kararı kınamış ve kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin artışına yol açacağını savunmuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de şubatta 23 kadın öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde öldü. 2020’de 413, 2021’de 416 kadın şiddetten öldü. 2022’nin ilk ayı için bu sayı 72.