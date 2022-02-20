Hayat işgalcileri: Musallatlar

MESUDE ERŞAN

Ünlü ya da ünsüz, tanıdık ya da ilk kez gördüğü insanların hayatına kelimenin tam anlamıyla dadanan, musallat olanlar var. Seçtiği hedefe, sözümona aşk sunarken, güvenliğinden endişe ettirecek kadar ısrarla takip eden, yakınlaşmaya çalışan, baskı altına alan bu musallatlar artık psikiyatrinin, adli tıbbın ve hukukun çalışma alanları arasında.

Fotoğraf: Diken & Meltem Ulusoy (csgorselarsiv.org)

‘Bergen’ filmi 4 Mart’ta vizyona girecek. Bergen’in kısa yaşamının son 10 yılını cehenneme çevirenin Halis Serbest olduğunu bilmeyen yoktur…

Serbest, Bergen’i tanıdığı günden itibaren rahat bırakmadı. Nereye gitse peşindeydi. Bergen, evlendiği Serbest’ten defalarca kaçtı, zor da olsa boşanmayı başardı. Ancak Serbest’in ısrarlı ve tacizci takibinden kaçamadı.

Serbest, Bergen’i gölge gibi izliyordu. Yüzünü kezzapla yaktırdı. Gözünü kör etti. Her gittiği yerde izledi. Sonunda ikinci kez nikah masasına oturttu.

Bergen

Ne var ki evlenmek, Bergen’in kurtuluşu olmayacaktı. Serbest’in kurşunları hayattan kopardığında Bergen henüz 30 yaşındaydı.

24 Ocak’ta yaşama veda eden Fatma Girik, 55 yıldan uzun süre aynı kişi tarafından ısrarla takip ve rahatsız edilmiş, savcılığa şikayet etmişti.

Yakın zamanda oyuncular Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola kendilerine musallat olan, ısrarcı takipçilerini şikayet etti.

Müzisyenler Aleyna Tilki ve Ceylan Ertem de hayatlarına dadanan takipçileri yüzünden yaşadığı tedirginliği paylaştı. İkisi de evini değiştirmişti.

Bu insanlara ‘hayran’ mı demek daha doğru, ‘baş belası’ mı?

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek’in de bir musallat olduğu açık. Sıla’nın peşini bırakmamış, evine kadar gidip canına kıymıştı.

Ailesinin anlattıklarına göre Sıla bir türlü kurtulamıyordu, sürekli tehdit edilmişti, kendini koruyabilmek için yurtta kalmayı seçse de şikayetleriyle tutuklatsa da durduramamıştı.

Pek çok kadın cinayetinin faili eski eş, nişanlı ya da sevgili olsa da aslında tacizkar takipçi. Tıpkı daha eski ve hemen herkesin hatırlayacağı başka olayların da failleri gibi…

‘Melekler ile Yaşamak’ adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli’yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde silahla öldüren Sinem Koç’un önce akıl hastası olduğu öne sürülmüş, ancak adli tıp kurumundaki değerlendirmede hasta değil, Erikli’nin hayatına girmeye çalışan bir tacizkar takipçi olduğu ortaya konulmuştu.

Aker ve Şaşmaz.

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürüp arkasından intihar eden eski manken Filiz Aker de böyle biriydi. Şaşmaz’ın yakasından yıllarca düşmeyen Aker, son kez konuşmak bahanesiyle buluştuklarında cinayeti işlemişti.

Dur, durak bilmiyorlar!

Mağdurların yaşadığı, hatırlatmak için yazdığım bu kısa özetlerden ibaret değil elbette. Hem mağdurların hem de yakın çevrelerindeki hemen herkesin tüm yaşam alanları kelimenin tam anlamıyla işgal ediliyor.

Bu kriminal insanlar, eski eş, nişanlı, sevgili ya da tanınmayan, örneğin işyerine gelen bir müşteri ya da karşı apartmanda oturan biri. ‘Hayır’dan, ‘bitti’den, ‘istemiyorum’dan anlamıyor. Israrları ve tekrarlayıcı davranışlarıyla mağdurun özgürlüğünü, hayatını kısıtlıyor, tehdit ediyor, korkutuyor. Hiç olmayacak yerde karşısına çıkıyor. Evini, okulunu, iş çevresini kuşatıyor.

Fiilen, mektuplarla, sosyal medya araçlarıyla yalan, uydurma, korkunç, yüz kızartıcı haberler yayıyorlar.

Mağdurun ne iş ne de adres değiştirmesi işe yarıyor. Takipçi bir şekilde buluyor ve işkenceye devam ediyor…

Taktikleri

*İstenmeyen şekilde takip ve izleme

*Evi, işyeri veya okulu gibi yerlere istenmeyen şekilde yaklaşma veya ortaya çıkma

*Konum izlemek veya takip etmek için küresel konumlandırma sistemi (GPS) teknolojisi kullanımı

*Mağdurun bulması için garip veya potansiyel olarak tehdit edici öğeler bırakma

*Evine veya arabasına gizlice girip mağduru korkutmak veya orada olduğunu bilmesini sağlama

*Uzaktan gözetleme için teknoloji (ör. gizli kamera, kayıt cihazı, bilgisayar yazılımı) kulllanma

*Beklemeler ve sesli mesajlar dahil istenmeyen telefon aramaları

*İstenmeyen metinler, e-postalar, sosyal medya veya fotoğraf mesajları

2. Bölüm: ‘Stalking’ (ısrarlı takip) denilen kavramı 20 yıldır Türkiye’de hem meslektaşları hem de hukukçulara anlatmaya çalışan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Oral, Diken’in sorularını yanıtladı.