Babası ve mahalle muhtarı anlattı: Sıla neden, nasıl öldürüldü?

AYŞEGÜL KASAP

Giresun’da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk ve mahalle muhtarı İsmail Yüksel Diken’e konuştu.

Baba Şentürk, kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Yüksel de babayı doğrular yönde konuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”

Bugün Yalı Mahallesi’nde işlenen cinayetin ardından Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Baba Şentürk balıkçılıkla uğraşıyor. Haberi aldığında bir balıkçı teknesinde çalışıyordu. Hemen Adapazarı’ndan yola çıktı. Konuştuğumuz sırada yolda olduğu için sorularımıza uzun uzun yanıt veremedi. Zorla nişan iddiasının doğru olmadığını söyleyip ekledi: “Olayın detaylarına muhtar hakim, biliyor. Ne anlattıysa doğru. Ben yolda olduğum için konuşamıyorum şu anda.”

Şikayet geri çekilince serbest kalmış

Muhtar İsmail Yüksel, baba Şentürk’ü yakından tanıdığını, olayı başından beri bildiğini belirterek şunları söyledi: “Bir sene önce sosyal medya üzerinden tanıştılar. Sonra Hüseyin Can Gökçek’le Ankara’ya kaçtılar. Ailesi önce Gökçek’in ailesini buldu. Gökçek’in ailesi de çocukları bulup haber verdi. Sıla Şentürk’ü Giresun’a geri getirdi.”

Muhtarın aktardığı bilgilere göre Giresun’a geldiklerinde yaşı 18’den küçük olduğu için prosedür gereği Sıla Şentürk devlet korumasına alınmış. Gökçek ise tutuklanmış: “Aile kaçıran hakkında şikayetçi oldu. Bu sefer devlet çocuğun yaşı küçük olduğu için korumaya aldı. Diğerini de cezaevine attı.“

Aile daha sonra Sıla Şentürk’le konuşup tekrar eve getirmek için kendi aralarında anlaşma yapmış. Şikayeti de geri çekince Gökçek serbest kalmış.

‘Ailesi hiçbir zaman istemedi’

Yüksel şöyle devam etti: “Nişanlandığı haberleri yanlış bir bilgi. Öyle bir şey yok. Aralarında anlaşmışlar. Söz gibi yani. Bunu da kızı getirebilmek için yaptılar. Ailesi Sıla’yı eve getirmeye ikna etmek için bu yola başvurdu. Zorla ailesinin vermesi gibi bir şey yok. Ailesi hiçbir zaman istemedi. Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı. Sürekli arayıp tehdit etmiş. Cenaze evinde halası da sürekli telefonla tehdit aldıklarını söylüyordu.”

Gökçek bir gün önce Giresun’a giderek Yalı Mahallesi’nin çıkışındaki Turizm Otel’de kalmış: “Yan mahallenin sınırlarında bulunan bir otel. Sabah 08:30 gibi taksiyle beraber çıkmış. Babası denizde, balıkçı. Annesi fındık fabrikasında çalışıyor. O da yok. Küçük kardeşi de okulda o sırada. Evde sadece yaşlı babaannesi var. Babaannesi yarı felçli. Kızı üst katta katletti. Boğazından şah damarından kesti.”