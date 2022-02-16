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Yaramazlara biraz batar!

21 yaşındaki katil zanlısı gözaltında: 16 yaşında boğazı kesilerek öldürüldü

Giresun’da 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’ya göre internette tanışan ikili sevgiliydi. DHA’ya göre ise aralarında nişanlanmışlardı.


Ankara’dan dün Giresun’a gelen Gökçek geceyi bir otelde geçirdi.

Ajansların haberine göre ikili bugün Şentürk’ün Yalı Mahallesi’ndeki evinde buluştu. Tartışma üzerine Gökçek, Şentürk’ü yanında bulunan bıçakla boğazını keserek kaçtı.

Aynı evde yaşayan işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşulara bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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