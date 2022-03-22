Fed faizde gerekirse ‘daha agresif’ olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, faiz artırımında gerekirse ‘daha agresif’ olacaklarını bildirdi.

Jerome Powell. Fotoğraf: AA

ABD’de yıllık enflasyon şubatta yüzde 7,9’a yükselmişti. Rakam son 40 yılın zirvesi olmakla birlikte beklentilere de paralel.

Bu gelişmeler üzerine Fed, politika faizini mart toplantısında üç sene aradan sonra 25 baz puan arttırmıştı. Bilanço daraltma hamlesi de nisanda gelecek.

Ulusal İş Ekonomisi Derneği’nin (NABE) yıllık toplantısında konuşan Powell, gerektiğinde daha agresif adımlar atacaklarını söyledi.

Fiyat istikrarının nihai sorumluluğunun Fed’e ait olduğunu vurgulayan Powell, “Fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için gerekli adımları atacağız. Özellikle, bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız. Nötr önlemlerin ötesine ve daha sıkı bir duruşa geçmemiz gerektiğine karar verirsek bunu da yapacağız” dedi.