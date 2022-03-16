Üç yıl sonra: Fed faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Bu karar 2018 Kasım’ından bu yana ilk.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Fed yılın geri kalanı için de altı faiz artışı yönünde sinyal verdi.

Noktasal grafikte 2022 sonu faiz öngörüsü yüzde 1,9 olurken, 2023 yılı için yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Karar metninde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed’in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed’in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı.

Toplantıdan önce swap piyasalarında 2022’de toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyordu.

Türkiye diken üstünde

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılında yaşadığı kayıp yüzde 45’in üzerinde.

Kur Korumalı Mevduat’la (KKM) hızı kesilen döviz kurları, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasıysa yönünü yeniden yukarı çevirmişti. KKM’lerin net dağılımına ilişkin veriler paylaşılmasa da yoğunluğun üç aylık vadede olduğu biliniyor. İlk üç aylık vadeyse nisan ayında dolacak. Fed’in faiz artırımlarıyla oluşacak güçlü dolar hikayesinin KKM’de nasıl bir maliyet ortaya çıkaracağıysa şuan belirsiz.

Piyasalarda ayrıca yarın Merkez Bankası’nın faiz kararı da izlenecek.

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Fed toplantısı öncesinde gelen veriler ülkede enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyrettiğine işaret etmişti.

ABD’de şubatta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında enflasyon yüzde 0,8’le beklentilere paralel hesaplandı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5; yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

Veriler ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelerden önce açıklanan son enflasyon verisi olarak kaydedildi. Daha önce Şubat ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülürken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde enflasyonun artmaya devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi.

Üretici enflasyonu da ülkede enflasyonist baskılar açısından bir risk olarak öne çıktı. Ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat’ta yıllık yüzde 10 artış kaydetti.

ÜFE aylık bazda da yüzde 0,8 arttı. ÜFE’deki artışa en büyük katkı enerji fiyatlarından geldi.