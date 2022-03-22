Bahçeli’den Çanakkale Köprüsü eleştirilerine: Buyurun yüze yüze gidin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatını fazla bulanlara boğazı ‘yüzerek geçmelerini’ önerdi.

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Asya’yla Avrupa’yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta hizmete girmişti. Köprünün 200 liralık geçiş ücreti eleştirilirken, yapan şirkete geçiş garantisi verilmesi de tepkilerin odağında.

Meclis’teki grup toplantısında eleştirilere değinen MHP lideri, “Çanakkale’den geçiş fırsatını sadece Türk milleti verecek, o da 1915 Çanakkale Köprüsü’nden olacaktır” derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Dediler ki; bu köprü milletin sırtında bir kamburmuş. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan bu yapı için milletimizden para çıkacakmış. Ey gafiller, bu köprüden siz de geçeceksiniz. Niye gocunuyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururdur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Yapılan tebrik ve takdirden uzaksınız, bari susun da uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Madem köprüden geçmeyeceksiniz, buyurun denize atlayın yüze yüze gidin. Çanakkale’nin rövanşını almak için yanıp tutuşuyorlar. Dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklar.”

‘Yeri cezaevidir’

MHP lideri, HDP’nin hafta sonu düzenlediği Nevruz kutlamalarının provokasyona dönüştüğünü savunarak “Bir CHP’linin terörist Demirtaş’a barış elçisi demesi, bulanık ve buhran içerisinde kalmış bir zihnin ürünüdür” dedi.

Bahçeli, “Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıklar arkasındadır” ifadesini kullandı.

‘TTB kapatılmalı’

Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef almayı sürdürerek, kapatılmasını talep etti: “1970’li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız, Hacattepe’ye kaldırılmıştı. O dava arkadaşımızın bir an önce tedavi altına alınması gerekiyordu. Çünkü hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi, ‘Bırakın gebersin’ demiştir.

Ülkücü hareket, kalpsizlerin oyunlarını bozarak bugünlere gelmiştir. İşte o doktor müsveddelerinin çatı kuruluşu TTB’dir. Dağdaki teröriste pansuman yapanla bunun ne farkı vardır? Doğu ve Güneydoğu’daki meskun mahal operasyonlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmasını gerektiğini söyleyen bu kişi değil midir? Açık açık sesleniyorum. TTB mutlak suretle kapatılmalıdır.”

‘Din tacirlerinin kanunsuz eylemleri’

MHP lideri, Adana’da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polisin sert müdahalesini ‘arzu edilmeyen görüntü’ olarak tanımladı, sebebinin vakıf olduğunu kaydetti.

Bahçeli, konuya dair şunları söyledi: “Geçtiğimiz haftasonu Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan projelendirilmiş olayları şuurla takip etmek lazım. Vakıfların nasıl kurulduğu, uymaları gereken kuralların neler olduğu kanunla belirlenmiştir. Furkan Vakfı isimli örgütün propagandaları sonucunda hiç arzu edilmeyen görüntüler yaşanmıştır.

Furkan demek, ‘doğru ile yanlışı, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt etmek’ demektir. Ancak bunlarda doğru ile yanlış birbirine girmiştir. Din tacirlerinin kanunsuz eylemlerine şerefli Türk polisi zamanında müdahale etmiştir. Sözde vakfın meczup başkanının, içişleri bakanımıza yaptığı suçlamalar, bizim için yok hükmündedir. Sayın Süleyman Soylu, ismi gibi soyludur.”