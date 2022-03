AKP her şeyi deniyor: Yabancı yatırımcı KKM hamlesine ilgi gösterir mi?

Bankacılık kaynaklarına göre yabancılar için devreye alınan kur korumalı mevduat ürününe ilgi istenilen düzeyde olmayabilir.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin yabancı sermaye ihtiyacı, kabaran enerji faturası, yükselen cari açık, enflasyon ve dolar kurundaki hareketler nedeniyle hemen her geçen gün daha da artıyor.

AKP hükümetinin öngörülemez ekonomi politikaları nedeniyle yabancı yatırımcı tarafında görünüm hayli bozuk. Yabancı hisse senedi piyasasında son üç haftadır, tahvildeyse son bir aydır elindekileri satıyor. Yılbaşından bu yana hisse senedinden 1,1 milyar dolar, tahvildense 891,1 milyon dolar çıktı.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın ulaştığı bankacılık kaynakları yabancılar için de devreye alınan kur korumalı mevduatların şu an için avantajlı bir seçenek olmadığını söyledi.

Bir bankacılık kaynağına göre yabancı için bono, borsa veya swap gibi işlemler TL’ye dönüşten çok daha karlı.

Aynı kaynak düzenleme sonrası Katar ve Azerbaycan’dan birkaç hesabın TL’ye dönebileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağı görüşünde.

Bir başka kaynaksa şu an sermaye ihtiyacı için her şeyin denendiğini ve mevcut politikanın “Yeter ki TL’ye gir, biz her şeyi garanti ediyoruz” minvalinde olduğunu aktardı.

Korumalı mevduat ürünlerinde kur farkı devlet tarafından yatırımcıya ödeniyor. Bugün yabancı girişine de izin verilen sistemde ayrıca tarih sınırlaması da kaldırıldı. Türkiye’de daha önceki yıllarda da denen KKM sistemi, ekonomide yarattığı ağır tahribat nedeniyle rafa kaldırılmıştı.