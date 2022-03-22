Holokost’tan kurtuldu; Rusya’nın bombardımanında hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı sırasında Holokost’tan (Yahudi soykırımı) kurtulan bir Ukraynalı, Rusya’nın işgali sırasında yaşadığı apartmanın vurulması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Buchenwald ve Mittlebau-Dora Anma Vakfı

96 yaşındaki Boris Romançenko’nun Rusya’nın bombardımanı sırasında geçen cuma hayatını kaybettiği açıklandı.

Nazi Almanyası tarafından kurulan dört farklı toplama kampında tutulan Romançenko, ömrünü Nazilerin işlediği suçları anlatmak ve hayatını kaybedenleri anmaya adayan bir isim olarak nitelendirildi.

Romançenko, Naziler tarafından yollandığı dört kamp arasındaki Buchenwald ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında hayatını kaybedenlerin anısına kurulan vakfın başkan yardımcısıydı.

Buchenwald ve Mittlebau-Dora Anma Vakfı, onun kaybından duydukları derin üzüntüyü ifade eden açıklama yayımladı. Açıklamada, “Çok yakın bir dostumuzun kaybının acısını yaşıyoruz. Bu zor zamanlarda oğluna ve torununa güç diliyoruz” dendi.

Romançenko, 1926’da Ukrayna’da, Bondari’de dünyaya geldi. Naziler Sovyetler Birliği’ni işgal edince 1942’de sınırdışı edilerek Almanya’ya gönderildi. Ağır işlerde çalışırken 1943’te kaçmaya çalıştı, yakalandı ve toplama kampına gönderildi. Buchenwald ve Mittelbau-Dora’nın dışında Bergen Belsen ve Peenemünde kamplarında da kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon’ diye nitelediği işgal başladığında, ‘Ukrayna’yı Nazizm’den kurtaracaklarını’ ifade etmişti.