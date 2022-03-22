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Yaramazlara biraz batar!

Warhol’un Monroe’su rekor kıracak


Mayısta açık artırmaya çıkacak ABD’li sanatçı Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresinin rekor kırarak 200 milyon dolara (2,9 milyar lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Christie’s müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmada ‘Shot Sage Blue Marilyn‘ isimli portrenin 20’nci yüzyılın en pahalı tablosu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.


1964 tarihli serigafi tekniği kullanılan, Monreo’yu parlak sarı saçlı, pembe yüzlü ve mavi farlı resmeden portre Warhol’un ABD’li oyuncuya dair beş tablosundan biri.

Müzayede evi yetkilisi sanatçının bu portrelerde kullandığı özel tekniği, çok karmaşık olduğu için bir daha kullanmadığını belirtti.

Dünya genelinde çocukların yararına çalışan İsviçre’deki Thomas and Doris Ammann Vakfı’na ait portreden elde edilecek gelir yine vakfa gidecek.

Warhol’un şimdiye kadarki en pahalı işi 2013’te 105 milyon dolara alıcı bulan ‘Silver Car Crash (Double Disaster)’ olmuştu.

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