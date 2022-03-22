Son 24 saat: 17 bin 426 vaka, 90 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 426 vaka, 90 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 296 bin 866 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184.
Yaramazlara biraz batar!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi gelecek saatlerde gerçekleşebilir” dedi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Holokost’tan (Yahudi soykırımı) kurtulan bir Ukraynalı, Rusya’nın işgali sırasında yaşadığı apartmanın vurulması sonucunda hayatını kaybetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerde ekonomiyle ilgili tepki çeken yorumlarına bir yenisi daha ekledi: “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.”
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, dün yapılan görüşmede Rusya’ya petrol ambargosu konusunda anlaşamaya varamadı.
Bankacılık kaynaklarına göre yabancılar için devreye alınan kur korumalı mevduat ürününe ilgi istenilen düzeyde olmayabilir.