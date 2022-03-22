Akar’ın beklentisi: Mariupol’den tahliyeler önümüzdeki günlerde, saatlerde yapılabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesinin önümüzdeki günlerde, saatlerde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna işgali 27’nci gününde. Hızlı ilerleme sağlanmasa da Rus güçlerinin Türk vatandaşlarının da bulunduğu Mariupol kuşatması devam ediyor. Kentteki Kanuni Sultan Süleyman Camisi, yoğun bombardıman nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen insanların sığınağı haline gelmişti.

Donanma komutanlığında tahliye sürecine ilişkin konuşan Bakan Akar, ”Mariupol’deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

“Kiev bölgesinde iki uçağımız var, onların tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor” diyen Akar, yaptırımlara ilişkin şunları söyledi: “Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamız söz konusu değil. BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz.”