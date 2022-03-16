Mariupol’deki camide son durum: 48’i çocuk 152 Türk bulunuyor

Ukrayna’nın güneyinde Rus güçlerin kuşatması altındaki Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi, yoğun bombardıman nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen insanların sığınağı haline geldi. Camide 48’i çocuk 152 Türk bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, camidekilerin durumuyla ilgili şunları söylemişti: ”Caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya’yla oradaki vatandaşlarımızın bilgisini paylaştık.”

The New York Times’tan Elif İnce’ye konuşan Mariupol’deki caminin yöneticisi İsmail Hacıoğlu, 48’i çocuk 152 Türk uyruklu olmak üzere 200’den fazla kişinin camiye sığındığını söyledi.

Hacıoğlu, camidekilerin yaklaşık 10 gündür elektrik, su ve ısınma olmadan saklandığını söyledi. Hacıoğlu ”Evi bombalanan camiye geliyor. Mum ışığında oturup ısınmak için üç kat kazak ve mont giyiyorlar. Herkes yerlerdeki halıların üstünde uyuyor” dedi.

Caminin 700 metre ilerisine roket ve bahçesine de havan mermisi düştüğü belirten Hacıoğlu, yaralanan olmadığını bildirdi.

Ayrıca Halıcıoğlu, camideki insanları almak için gönderilen bir otobüs konvoyuna Rus askerlerinin izin vermediğini söyledi. Konvoy, 70 kilometre uzaklıkta günlerce mahsur kalmış.

Camidekiler, ne zaman tahliye edileceklerini bilmiyor.