Akşam Postası / 22 Eylül 2021

Assos’ta ‘ıslah’ adı altında ‘katliam’

Fotoğraf: Kazdağı Koruma

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti.

Zamanlama manidar: Anket şirketlerine denetim geliyor

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarında iktidarın oyları düşüşte görülürken anket şirketlerine denetim geliyor. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bolu’da sığınmacılara ‘yapılmayacaklar’ listesi

Bolu’da valilik, kentte yaşayan sığınmacılardan ‘bazı hassasiyetler’e uymalarını istedi. Listede saat 21:00’den sonra sokağa çıkmamak da var.

Veyis Ateş sessizliğini bozdu: Kimler kimlerle… Şimdilik ‘off the record!’

Fotoğraf: Instagram

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon avro (103 milyon 716 bin 873 lira) istediği iddia edilen eski Habertürk programcısı Veyis Ateş, uzun süreli sessizliğinin ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yayınladı.

Turizmde hedefler tutmadı: Oteller iflasın eşiğinde

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de otellerin kredi borcunun yüksek olduğunu ve çok ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çinli firmalar ‘Made in Turkey’ etiketiyle Avrupa’ya mal satıyormuş

Uluslararası nakliye firması DFDS’nin Akdeniz birimi yöneticisi Fuat Pamukçu, pandemi döneminde pazar kaybeden Çinli firmaların, yarı mamul ya da bitmeye yakın ürünlerini Türkiye’ye getirip ‘Made in Turkey’ etiketiyle Avrupa’ya sattığını söyledi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP’den kopanların büyük bölümü adres arıyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Metropollerde yeni seçmen AK Parti’den kopuyor, İYİ Parti’nin sıçrama yapması sürpriz olmaz” dedi.

Eski Botaş yetkilisi: Türkiye için doğal gazda maliyet artışı yüzde 30’u bulacak

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji uzmanı Arif Aktürk, kışın gelmesiyle spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için Türkiye’deki doğal gaz maliyet artışlarının yıl sonuna kadar yüzde 30’u bulacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu ‘seyirci jokeri’ni kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday mı yoksa her partinin kendi adayını çıkarmasının mı daha iyi olacağını kestirmenin güç olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu anket sonuçları ve uzman görüşlerine göre karar verecek.

Çanakkale 15 avroya geçilecek!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 15 avroya (bugünkü kürdan yaklaşık 155 lira) geçileceğini açıkladı.

Tüketici güveninde kötümser tablo sürüyor

Tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre sınırlı bir artışla yüzde 79,7’ye yükseldi.

ATEM Başkanı: 3 bin lira maaşın olduğu ülkede 4 bin lira kira olması düşündürücü

Asgari ücretle geçinen bir ailenin üniversitede okuyan çocuğuna ev kiralayamayacağını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, “Şimdi asgari ücretin 2500- 3000 lira olduğu bir ülkede hani 3500-4000 lira kiranın olması tabii hakikaten düşünülecek ve sorgulanacak bir durum” dedi.

Bambi, Selçuk Yöntem’in meşhur tostlu fotoğrafı nedeniyle 150 bin lira tazminat ödeyecek

Fotoğraf: Hürriyet

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oyuncu Selçuk Yöntem’in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan İstanbul’un ünlü kafe zinciri Bambi’den kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.

Uygun tutuklanmıştı: Hankulu’da uyuşturucu çıktı, sıra kesin ölüm nedeninde

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, kadının ‘kesin ölüm nedeni’ni öğrenmek için inceleme yapılacak.

Çift doz eşitsizlik: Yoksul ülkelerde aşılananların oranı yüzde 1 bile değil

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre yoksul ülkelerde yaşayanlarda iki aşısını da olanlar yüzde 1’i bile bulmazken, zengin ülkelerde bu oran yüzde 55.

Karbondioksit salınımı rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Copernicus Atmosfer İzleme Servisi‘ne göre bu yaz kuzey yarımkürenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yıkıcı orman yangınları, dünya çapında rekor düzeyde karbon (CO2) emisyonuna neden oldu.