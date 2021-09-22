Cinsel saldırı kadınlarda inme, demans ve kognitif gerileme riskini artırıyor

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlarda demans, inme ve kognitif fonksiyonların gerilemesiyle ilişkilendirilen beyin hasarı gelişme riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Sendika.org Arşivi / csgorselarsiv.org

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan araştırma cinsel saldırının beden ve akıl üzerinde uzun dönem etkileri olduğuna dair delillere bir yenisini ekledi.

Ünivesitenin Kadın Biyodavranış Sağlığı Laboratuvarı başkanı Prof. Rebbacca Thurston travmanın çocuklukta yaşanan bir cinsel istismar ya da yetişkinlikte cinsel saldırı olabileceğini belirterek “Dikkatimizi cinsel saldırının bu yönüne de vermeliyiz. Çünkü bu toplumda önemli bir kadın sağlığı sorunu olmaya devam ediyor” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ülkede her üç kadından biri hayatı boyunca en az bir kere cinsel saldırıya uğruyor.

Bu kadar yaygın olması nedeniyle Thurston doktorların hastalarına mutlaka geçmişinde cinsel bir travması olup olmadığını sorması gerektiği görüşünde. Sonrasında yaş alan kadınların kardiyovasküler risklerinin takip edilebileceğini belirtiyor.

Thurston cinsel travma yaşayan kadınların da durumu doktorlarına anlatması gerektiğini vurgulayarak “Bu sizin suçunuz değil, lütfen doktorunuzla paylaşın. Bu, fiziksel sağlığınız ve ruh haliniz üzerinde etkileri olan önemli bilgiler” dedi.

Beyin hasarı görüntülendi

Brain Imaging and Behavior dergisinde yayınlanacak araştırmada orta yaşlarda, kardiyovasküler rahatsızlık, inme ya da demans geçmişi olmayan 145 kadında beyaz cevher hiperintensitesi belirtilerine bakıldı.

Beyaz cevher hiperintensitesi beyinde hasara yol açan kan akışında bozulmaların göstergesi.

Kadınların yüzde 68’inin travması vardı ve yüzde 23’ünde bu cinsel saldırı kaynaklıydı.

MRI görüntülemesinde cinsel saldırı geçmişi olan kadınların beyninde inme, demans, kognitif gerileme ve ölümle ilişkilendirilen küçük damar hastalığının göstergesi beyaz cevher hiperintensitesinin daha fazla olduğu görüldü.