Son depresyon bükücü: iPhone

Apple, iPhone’lar vasıtasıyla kullanıcının depresyonda olup olmadığını tespit edebileceği bir teknoloji üzerine çalışıyor.

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Wall Street Journal’ın Apple belgelerine ve konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre şirket iPhone’ların topladığı uyku düzeni, yazma hızı, yürüyüş alışkanlığı, yüz ifadesi gibi verilerle depresyon ve kognitif gerileme gibi belirli sağlık durumlarını teşhis edebilmeyi amaçlıyor.

Bu veriler üzerinden yeni bir özellik veya uygulama geliştirilerek kullanıcı profesyonel destek alması için uyarılacak.

Apple bu projesinde bir yandan ABD’li biyoteknoloji şirketi Biogen, bir yandan California Üniversitesi’nden (UCLA) araştırmacılarla çalışıyor.

UCLA araştırmacıları iPhone’un kamera ve mikrofon özelliğiyle Apple Watch cihazını veri toplamak için kullanacak. Bu veriler kullancıların nasıl konuştuğu, ne sıklıkla ve hızda yürüdüğü, nabzı, uyku düzeni gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca kullanıcıların yazma hızına ve ne sıkılıkta yazım hatası yaptığına da bakılacak.

Biogen ile yapılan işbirliğinde yine benzer yöntemlerle iPhone ve Apple Watch’tan veri toplanarak kullanıcının kognitif fonksiyonları izlenecek. Elde edilen verilen geleneksel kognitif değerlendirme testleri ve beyin görüntülemeleriyle kıyaslanacak. İki yıl sürmesi planlanan ve yaklaşık 20 bin kişinin izleneceği çalışmanın ilk aşamasına pazartesi başlandığı belirtildi.

Kullanıcların mahremiyetini korumak için verilern Apple sunucularına gönderilmeyeceği, sadece telefonda toplanılacağı ifade edildi.

Çalışma henüz çok erken bir aşamasında olmasına rağmen Apple’ın bu yönde bir teknoloji geliştirme konusunda umutlu olduğu da vurgulandı.