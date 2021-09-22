KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP’den kopanların büyük bölümü adres arıyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Metropollerde yeni seçmen AK Parti’den kopuyor, İYİ Parti’nin sıçrama yapması sürpriz olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, mevcut koşullarda Haziran 2023’te yapılacak. Seçimlere iki yıl olmasına karşın, siyaset uzunca süredir ‘erken seçim‘ tartışmalarına odaklanmış durumda.

İktidar sözcüleri seçimin zamanında yapılacağını ifade etse de, muhalefet başta ekonomi olmak üzere birçok alanda artık ‘iktidarın ülkeyi yönetemediğini‘ vurguluyor, 2022 sonbaharında seçim olacağını iddia ediyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Ağırdır, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir dönem kendi başına yüzde 52 yapmış AK Parti’yle, bugün artık onun neredeyse ciddi kısmını kaybetmiş bir AK Parti hala birinci sırada diye tatmin olmak mümkün değil, ya da buradan bir çözüm söylemek doğru değil. Seçmenin yarısının bu siyasi aktörler marifetiyle bu sorunlarının çözüleceği inancının düşük olması ya da kararsızların bu kadar yüksek olması kendi başına siyasi ve sosyolojik bir sonuç. Bunu tartışmak ve konuşmak lazım. Yoksa onları yok sayıp birinci sıradakinden bakarak hala AK Parti, Erdoğan demek doğru değil”.

“AK Parti’den kopanlar adres arıyor” diyen Ağırdır’ın konuşmasından satır başları şöyle: