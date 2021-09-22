Bolu’da sığınmacılara ‘yapılmayacaklar’ listesi

Bolu’da valilik, kentte yaşayan sığınmacılardan ‘bazı hassasiyetler’e uymalarını istedi. Listede saat 21:00’den sonra sokağa çıkmamak da var.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında dün Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelen sığınmacıların temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, sığınmacılara dikkat etmeleri gereken konular tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.

Vali Ümit, valiliğin araştırması sonucunda ‘yabancıların vatandaşları en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini’ belirterek, yabancıların Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini ifade etti.

Vali, yabancıların ‘daha duyarlı ve titiz’ olması gereken konuları şöyle sıraladı:

Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması

Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi

‘Kadınlara sabit bakmayın’

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması

Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması

Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması

Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması

Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi

İşyeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konması

Covid-19 aşılarının yaptırılması

Gece evden çıkmayın

Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması

Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması

Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması

Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmemesi

Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi

Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması

Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması

Grup halinde bulunmayın