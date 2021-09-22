Bolu’da sığınmacılara ‘yapılmayacaklar’ listesi

Bolu’da valilik, kentte yaşayan sığınmacılardan ‘bazı hassasiyetler’e uymalarını istedi. Listede saat 21:00’den sonra sokağa çıkmamak da var.
Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında dün Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelen sığınmacıların temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda, sığınmacılara dikkat etmeleri gereken konular tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.
Vali Ümit, valiliğin araştırması sonucunda ‘yabancıların vatandaşları en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini’ belirterek, yabancıların Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini ifade etti.
Vali, yabancıların ‘daha duyarlı ve titiz’ olması gereken konuları şöyle sıraladı:
- Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması
- Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi
‘Kadınlara sabit bakmayın’
- Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması
- Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması
- Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması
- Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması
- Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi
- İşyeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konması
- Covid-19 aşılarının yaptırılması
Gece evden çıkmayın
- Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması
- Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması
- Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması
- Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmemesi
- Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi
- Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması
- Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması
Grup halinde bulunmayın
- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması
- Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi
- Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi
- Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olunması
- Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması
- Türk bayrağının dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması
- Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi