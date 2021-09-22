Diken

Yaramazlara biraz batar!

Validebağ’da şimdi de ağaç tespiti yaptılar

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Üsküdar Belediyesi’nin ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen Validebağ Korusu’ndaki usulsüz çalışmaları devam ediyor. Diken’e konuşan Validebağ gönüllüsü Tuğçe Özçelik, dün koruya iş makinasıyla giren belediyenin bugün de ağaç rölöve planı yapmak için geldiğini söyledi.

Ağaç rölöve planında, korunması gereken ağaçlar, ağaççıklar ve flora belirlenip detaylı olarak raporlanıyor.


Fotoğraf: Diken

Üsküdar Acıbadem’deki Validebağ Korusu’nda 21 Haziran pazartesi günü başlanacağı açıklanan ‘rehabilitasyon’ projesine karşı semt sakinleri, nöbet eylemi başlatmıştı. Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile korunun imara açılmak istendiğine dikkat çekmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, 25 Haziran’da kararını açıklamış, yürütmenin durdurulmasına oybirliği ile karar vermişti.

Ağaç ölçümü ilk kez yapılıyor

Validebağ gönüllüsü Özçelik şunları söyledi: “Şu ana kadar hep yolda çalıştılar hiç ağaç ölçümü yapmadılar. Ağaçların çapları boyları köklerinin genişliği gibi bir ölçüm yapıp alanda plan çıkarmaları gerekiyor. Proje kapsamında bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ancak koruma amaçlı nazım imar planı olmadığı için şu anda onu da yapamaz. Usulsüz işe devam ediyorlar. En başından beri usulsüz iş yapıyorlar. Üç ayrı yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık.”

‘Hukuksuz bir işlem’

Geçen hafta da yolları düzeltme adı altında belediyeye bağlı çalışanların toprak dökmeye çalıştığını belirten Özçelik şöyle devam etti: “Bu hukuksuz bir işlem. Validebağ Korusu bir sit alanı. Sit alanlarında koruma amaçlı nazım imar planı olmadan herhangi bir şekilde işlem yapmazsınız. O nedenle orada yeniden bir nazım imar planı hazırlanıp o plan onaylanınca ya kadar Üsküdar Belediyesi’nin proje kapsamında herhangi bir şey hakkı yok. Proje amaçlı gelip gözlem bile yapsa o da hukuksuz.”

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