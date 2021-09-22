Çanakkale 15 avroya geçilecek!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 15 avroya (bugünkü kürdan yaklaşık 155 lira) geçileceğini açıkladı.

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Güney Kore merkezli SK, DL E&C ve Türkiye merkezli Limak-Yapı Merkezi ortak girişiminin inşa ettiği köprünün temeli, 18 Mart 2017’de atılmıştı.

Köprü için günlük 45 bin araç geçişi için devlet garantisi verilmişti.

NTV’de köprü inşaatıyla ilgili bilgi veren Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi.

Karaismailoğlu, “Şu anki mevcut gemi tarifesine göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 avro olacak” dedi.