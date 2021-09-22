Diken

Yaramazlara biraz batar!

DEVA Partisi binasına saldırıda iki gözaltı

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Arnavutköy ilçe başkanlığına saldırıya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, 21 Eylül gece saat 03:00 sıralarında otomobille ilçe başkanlığının bulunduğu Fatih Caddesi’ne gitmiş araçtan inen bir kişi, binaya ateş açmıştı. Kurşunlar camlara ve masalara isabet etmişti.


Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Olayının failleri olduğu değerlendirilen (T.T) ve (D.K) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheli (T.T)’nin 39 ayrı suçtan, şüpheli (D.K)’nın da beş ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

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