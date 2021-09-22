Karamollaoğlu da ‘ortak aday’dan yana

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi.

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politikyol.com’dan Murat Aksoy’a konuşan Karamollaoğlu, iktidarın değişmesi halinde ‘muhafazakarların kazanımları’nın kaybedilmesine ihtimal vermediğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, bir kesimin değil herkesin eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi lideri, şöyle devam etti: “Şuradan, bir yerde bir insan, bir parti bir yanlış yaptıysa veya bir konuyu istismar ettiyse bunun yanlışlığını gündeme getireceğinize İslam’a saldırmaya başlarsanız o zaman da inançlı insan der ki, ‘Arkadaş kusura bakma. Sen geldiğin taktirde ben bugünkü hayatımı yaşayamayacağım o zaman ben sana güvenmiyorum…’ İşte bu kanaati kesinlikle oluşturmamak lazım.”

Ortak adaydan yana

Karamollaoğlu, ‘millet ittifakı’na yakın, ‘cumhur ittifakı’na uzak olduğunu belirterek, ‘millet ittifakı’ndaki partilerle cumhurbaşkanlığı sisteminin değiştirilerek parlamenter sisteme dönülmesi konusunda aynı prensipte olduklarını ifade etti.

Saadet lideri, “Tabii bu da belli bir takvim içinde olacak. Adalet konusunda, devlet kadrolarının liyakate göre atanması gibi konularda yakınız” dedi.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine dair “Peki aday ortak mı yoksa çok mu olmalı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Zaten iki seçenek var, üçüncüsü yok. Birincisi tek bir aday üzerinde anlaşmak, ikincisi her parti kendi adayını çıkarması. Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi. Bunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum.”