CHP’li Özel: Tek aday da olsa ‘millet ittifakı’ olarak müştereken belirleyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçimlerine tek adayla gitmesi durumunda bunun ‘millet ittifakı’ tarafından müşterek olarak belirleneceğini söyledi.

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Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken, muhalefette adayın kim olacağı sorusu da dillerde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta bütün seçeneklerin masada olduğunu, ‘millet ittifakı’ olarak karar alınırsa gerekirse birden fazla aday çıkarabileceklerini söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, bugün Deniz Zeyrek’e verdiği röportajda seçimlere ilk turda tek adayla gidilmesi taraftarı olduğunu bildirmişti.

Bu tartışmalara değinen Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şunları kaydetti: “İttifak ortaklarımızla oturup adayımızı belirleyeceğiz. İlk turda herkesin kendisinin ayrı ayrı aday çıkarması mı tek bir adayda birleşilmesi mi bu da konuşulacak. Burada en önemli rehber milletimizin talebi, kamuoyu araştırmaları olacak. Eğer tek aday belirlenecekse de Millet İttifakı olarak müştereken belirleyeceğiz.”

‘Şahlanamadık gitti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023, Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür” sözlerini anımsatan Özel, “Tayyip Bey, 2002’den beri iktidarda olan sensin. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemin bitti, şahlanamadık gitti. Döneminizde şahlanan şahlandı. Yalandan şahlanış hikayelerine milletin karnı tok. Millet, seçim için, bu iktidardan kurtulmak için gün sayıyor” dedi.