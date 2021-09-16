HDP’li Paylan: ‘Millet ittifakı’nın parçası olmak istemiyoruz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ‘millet ittifakı’nın parçası olmak istemediklerini ifade ederek, “Bizim yolumuz üçüncü yoldur” dedi.

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Halk TV’de yayınlanan Şirin Payzın’la ‘Sözüm Var’ programına bağlanan Paylan, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

HDP’nin sçimlerde ‘en az yüzde 15 oy alacağını ve kilit rol oynayacağını’ ifade eden Paylan, ‘millet ittifakı’yla bir görüşmelerini olmadığını dile getirdi.

HDP’li vekil şunları söyledi: “İddiayla söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve demokrasiye dönelim diyoruz. Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız diyoruz. İlkelerimizi dayatmayacağız diyoruz. İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim diyoruz. Ama bu konuda herhangi bir açılım gösterilmiş durumda değil.

‘Millet ittifakı’ içerisinde yer almak istemiyoruz çünkü ‘millet ittifakı’yla aramızda farklar var ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız. Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz bunları konuşalım istiyoruz.”