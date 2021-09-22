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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘seyirci jokeri’ni kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday mı yoksa her partinin kendi adayını çıkarmasının mı daha iyi olacağını kestirmenin güç olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu anket sonuçları ve uzman görüşlerine göre karar verecek.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Her ne kadar seçime iki yıl olsa da muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adayı konusunda görüşmelere devam ediyor. Masada ilk turda ‘millet ittifakı’nın ortak aday göstermesi ya da partilerin kendi adaylarını çıkarması var.


Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan CHP lideri, “Kafamda ‘Yüzde yüz şu olsun’ diye belirlenmiş bir model yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i dikkatle dinlediğini, tek adayla seçime gitmenin avantajından bahsettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Olabilir. İttifak olarak bir araya gelip tek aday üzerinde anlaşabilirsek tek aday üzerinden gidilebilir. Bir sakıncası yok” diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Hangisinde daha başarılı olunur bugünden kestirmek zor. Önümüzdeki süreç içinde kamuoyu yoklamalarıyla ya da bu işi iyi bilen kişilerle oturup konuşmak lazım. Biz ‘İlla çok adayla ya da tek adayla gidin’ gibi bir dayatma içinde olmayacağız. Zaten ittifakımızın özelliği de demokratik olması, liderlerin rahatlıkla birbirleriyle konuşabilmesi, düşüncelerini paylaşabilmeleri. Biz bu özelliğimizle ‘cumhur ittifakı’ndan ayrışıyoruz.”

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