Karbondioksit salınımı rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Copernicus Atmosfer İzleme Servisi‘ne göre bu yaz kuzey yarımkürenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yıkıcı orman yangınları, dünya çapında rekor düzeyde karbon (CO2) emisyonuna neden oldu.

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Ölçümlere göre karbon emisyonu temmuzda 1258,8 megatona, ağustosta 1384,6 megatona yükseldi. Bu rakamlar, ölçümlerin başladığı 2003 yılından bu yana rekor seviyeye ulaşıldığı anlamına geliyor.

Yarısından fazlası ABD ve Rusya’daki yangınlardan

Bu tarihlerde gerçekleşen emisyonun yarısından fazlası, ABD ve Rusya’nın Sibirya bölgesindeki yangınlardan kaynaklandı. Rusya’nın Yakutistan bölgesi ve Çukotka Özerk Okrugu başta olmak üzere tek başına 970 megaton emisyona yol açtığı kaydedildi.

Şiddetli orman yangınları Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de büyük kayıplara yol açmıştı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.

Copernicus’un gözlemlerine göre yangınlar, benzeri görülmemiş bir yoğunlukta gerçekleşerek normalden daha uzun süre sürdü.