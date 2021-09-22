Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karbondioksit salınımı rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Copernicus Atmosfer İzleme Servisi‘ne göre bu yaz kuzey yarımkürenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yıkıcı orman yangınları, dünya çapında rekor düzeyde karbon (CO2) emisyonuna neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Ölçümlere göre karbon emisyonu temmuzda 1258,8 megatona, ağustosta 1384,6 megatona yükseldi. Bu rakamlar, ölçümlerin başladığı 2003 yılından bu yana rekor seviyeye ulaşıldığı anlamına geliyor.


Yarısından fazlası ABD ve Rusya’daki yangınlardan

Bu tarihlerde gerçekleşen emisyonun yarısından fazlası, ABD ve Rusya’nın Sibirya bölgesindeki yangınlardan kaynaklandı. Rusya’nın Yakutistan bölgesi ve Çukotka Özerk Okrugu başta olmak üzere tek başına 970 megaton emisyona yol açtığı kaydedildi.

Şiddetli orman yangınları Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de büyük kayıplara yol açmıştı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.

Copernicus’un gözlemlerine göre yangınlar, benzeri görülmemiş bir yoğunlukta gerçekleşerek normalden daha uzun süre sürdü.

Akdeniz’de en çok Türkiye’nin ormanları yandı

Orman yangınları: Doğrular ve yanlışlar

SON HABERLER

Uzman: 532 farklı vergi ödüyoruz

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Aldığımız her nefesle, attığımız ve atmadığımız her adımla vergi veya farklı adlarla pek çok ödeme yapıyoruz” diyerek bu yıl devlete 532 farklı düzenlemeye dayalı 1 trilyon 82 milyar lira ‘katkı’ yapacağımızı söyledi.

Asla binilemeyen taksiler bu hesapta buluşuyor!

İstanbul’da giderek büyüyen taksi bulamama sorunu Instagram hesabına dönüştü. ‘Asla binemedim’ adlı hesaptan durmayan ya da durup da kendisini almayan taksilerin fotoğrafını paylaşan kişinin 10 bin üzerinde takipçisi var.

Metin Lokumcu davası: 13 polis ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 2011’de polis müdahelesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 13 polisin yargılandığı dava görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme, polislerin ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçunu işlemiş olabileceğini belirtti.