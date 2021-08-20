Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz’de en çok Türkiye’nin ormanları yandı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de yıl başından bu yana çıkan yangınlarda kaybedilen orman miktarı 181 bin 393 hektar. Bu yaklaşık olarak 254 bin futbol sahası (1 hektar, 1,4 futbol sahası) kadar bir alan.


28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan ise yaklaşık 124 bin hektar.

Türkiye’de 2008 ila 2020’de her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alanın yandığı düşünüldüğünde, son sekiz aydaki artış miktarı yüzde 750’yi geçiyor. Adet olarak bakıldığında ise 2008 ila 2020’de her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59. Bu rakam bu sene ise 160’ı aştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dünkü kabine toplantısının ardından 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangınlarda yaklaşık 150 bin hektarlık alanın etkilendiğini aktarmıştı. Buna göre zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya’da, 62 bin hektarı da Muğla’da.

EFFIS verilerine göre, Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin ardından en fazla ormanlık alanın kaybeden ülke ise İtalya. İtalya’daki orman yangınlarında kayıp 146 bin 390 hektar.

Sıralamada İtalya’yı izleyen Yunanistan ve Cezayir’de ise 124 biner hektar ormanlık alan küle döndü. Listenin devamında ise İspanya, Bosna Hersek, Karadağ ve Fransa gibi ülkeler bulunuyor.

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