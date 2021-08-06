Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar

Altı yıl önce bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, Manavgat bölgesinde yerleşim yerleri, yollar ve enerji nakil hatlarının yoğunlaştığı, kızılçam yayılış alanlarının ‘tutuşma’ riski taşıdığı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.

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Manavgat’ta 28 Temmuz günü saat 12:05’te dört farklı noktada başlayan orman yangınları, 10’uncu gününe girdi. Manavgat’a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, yedi kişi yaşamını yitirdi.

Yangına müdahaledeki yetersizlikler ve aşırı sıcaklara rağmen alınmayan önlemler ise tartışma konusu.

Bilim insanlarının da Manavgat’taki tehlike ile ilgili olarak seneler öncesinde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Orman Yüksek Mühendisi Coşkun Okan Güney, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Bilimi Ekoloji Bölümü’nden Kürşad Özkan ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ormancılık Bölümü’nden Özdemir Şentürk tarafından hazırlanan ‘Antalya-Manavgat Yöresi Ormanlarında Tutuşma Riskinin Coğrafi Dağılım Modellemesi’ başlıklı raporda, Manavgat için yangına neden olabilecek riskler sıralanıyor.

Raporda, Manavgat bölgesinde yerleşim yerleri, yollar ve enerji nakil hatlarının yoğunlaştığı, kızılçam yayılış alanlarının ‘tutuşma’ riski taşıdığı uyarısı yapılıyor. Manavgat ve çevresinin zaman içinde büyük nüfus hareketliliğine maruz kaldığına, yerleşim yerlerinin orman içleri ve kenarlarına kurulmuş olmasının, yangın riskini artırdığına değinilen raporda, yangınların yüzde 90’dan fazlasının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Raporda, “Gerilim hatlarının geçtiği kesimlerde tutuşma risk oranı daha yüksek olmaktadır. Nitekim 31 Temmuz 2008 tarihinde Manavgat Taşağıl’da çıkan ülkemizin en büyük yangınının çıkış sebebinin enerji nakil hattı olduğu tespit edilmiştir” görüşlerine yer veriliyor.

Ormanların içine doğru ne kadar fazla yerleşim ve tarım alanı izni verilirse yangın riskinin artacağı belirtilen raporda, alınması gerek önlemler de madde madde sıralanmış.