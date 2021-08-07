Üniversite analizi: Manavgat’taki Türkiye’nin en büyük yangın felaketi

Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınları üzerine yaptığı çalışma felaketin boyutunu gösterdi: Yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, Türkiye’de en büyük yangın felaketine sahne oldu.

Fotoğraflar: AA

GTÜ açıklamasında şu tespitler paylaşıldı:

*Manavgat’ta 56 bin 663, Marmaris’te 12 bin 935, Bodrum’da 11 bin 898, Köyceğiz’de 1629 ve Gündoğmuş’ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alan yandı.

*Yangınlar neticesinde, düşük yanma şiddetine maruz kalan alanlar 22 bin 571, orta yanma şiddetine maruz kalan alanlar 47 bin 176 ve yüksek yanma şiddetine maruz kalan alanlar 14 bin 64 hektar olarak hesaplandı.

*Yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yanmasına sebep olan 2021 Manavgat yangını, ülkemizde yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

*Bundan önce ülkemizde yaşanan en büyük yangın, 2008 yılında Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl bölgesinde çıkmış ve yaklaşık olarak 16 bin hektarlık alan yanmıştı.

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı’nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

Sonuçlara nasıl ulaşıldı

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü, 28 Temmuz’da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattı.

Etkilenen alanlar, bölüm bünyesindeki laboratuvarda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı.

Yangınların konumları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından servis edilen MODIS ve NOAA uydularının son yedi günlük gözlemlerine ait aktif yangın verileri kullanılarak tespit edildi.

Yangının en fazla etkili olduğu alanlar arasında yer alan Manavgat, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen değişimlerin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen Sentinel-2 uydu görüntüleri üzerinden çeşitli görüntü işleme yöntemleri kullanılarak analiz edildi.