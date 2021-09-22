ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin sokakta kalan öğrencilerin barınma sorunlarını çözmek için yaptığı girişimlerden sonra, Pir Sultan Abdal Derneği de cemevlerini öğrencilere açtığını duyurdu.

Derneğin genel sekreteri Özgür Kaplan, Diken’in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kaplan, ‘Cemevleri yalnızca ibadethane değil aynı zamanda yaşam alanı’ diyor.

Derneğinizin cemevlerini yurtsuz, evsiz öğrencilerin kullanımına açtığınızı duyurdunuz. Şu ana kadar başvuran oldu mu?

Türkiye’nin farklı yerlerinden öğrenciler kendi bölgelerindeki Alevi merkezleri aracılığıyla bize ulaştılar. Ama henüz misafirimiz olan öğrenci yok. Dediğimiz gibi kapılarımızı açtık öğrencileri bekliyoruz. İmkanlar kısıtlı ama en azından barınma sorunlarını çözene kadar kalabilirler, karınlarını bedelsiz olarak doyurabilirler.

Daha önce öğrencilerin barınma ihtiyacını giderme konusunda bir deneyiminiz olmuş muydu?

Aslında bizim için olağanüstü bir durum değil bu, her zaman yapıyoruz. İstanbul’da 16, İzmir’de 11, Ankara’da beş şubemiz var. Türkiye genelinde 80 şubeyiz. Cemevlerini sadece ibadethane olarak görmüyoruz. Buralar yaşam alanı. Sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere, kadın hakları için mücadele edenlere ya da herhangi bir sebeple bize gelenlere imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Bu gibi durumlar için kullandığımız salonlarımız, dersliklerimiz var.

Bazı öğrenciler İstanbul’daki kira ve yurt sorununu protesto ederek geceyi dışarıda geçirmişti. (Fotoğraf: Diken)

Tabii, pandemi sebebiyle bugüne kadar kapalıydık ama şimdi sağlık koşullarını sağlayarak açılıyoruz. Bunları her yerde söyleyip reklam yapmak gibi bir yaklaşımımız yoktu ama şimdi hem daha çok öğrenci duysun diye hem de bir işaret fişeği olsun ve başkaları da kapılarını açsın diye açıklama yaptık. Bugünlerde sembolik bir anlamı da var bunun. New York’ta birilerinin evi olabilir ama Türkiye’de öğrenciler sokaklarda yatıyor.

Sizin derneğiniz dışında cemevlerini öğrencilere barınma amaçlı açan başka Alevi dernekleri var mı?

Açmadılarsa da mutlaka açacaklardır. Zaten biz de çok yeni yaptık açıklamayı.

Dinine, mezhebine ya da başka bir aidiyete göre öncelik verdiğiniz bir grup var mı?

Tabii ki böyle bir ayrım olmayacak. Din, cinsel yönelim ya da başka bir kimlik gözetmeksizin herkese açığız. Bunları kimseye sormayız. Zaten nasıl sorarız, bizim Alevi olmayan şube başkanlarımız var.