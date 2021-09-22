Bakan Koca: Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
CHP ve HDP çevrelerinde yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye ‘yeniden demokratikleşince’ Kürt sorununun yeni aktörler ve süreçlerle çözümü de daha mümkün hale gelecek.
Üsküdar Belediyesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen Validebağ Korusu’nda kanuna göre usulsüz eylemlerine devam ediyor. Diken’e konuşan Validebağ gönüllüsü Tuğçe Özçelik, dün koruya iş makinasıyla giren belediyenin bugün de ağaç rölöve planı yapmak için geldiğini söyledi.
Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre yoksul ülkelerde yaşayanlarda iki aşısını da olanlar yüzde 1’i bile bulmazken, zengin ülkelerde bu oran yüzde 55.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin tartışmaları yorumladı: “Algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.”
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de otellerin kredi borcunun yüksek olduğunu ve çok ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.