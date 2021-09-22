Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar” dedi.

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Çözüm için başlangıç: Muhatap kim?

CHP ve HDP çevrelerinde yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye ‘yeniden demokratikleşince’ Kürt sorununun yeni aktörler ve süreçlerle çözümü de daha mümkün hale gelecek.

Validebağ’da şimdi de ağaç tespiti yaptılar

Üsküdar Belediyesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen Validebağ Korusu’nda kanuna göre usulsüz eylemlerine devam ediyor. Diken’e konuşan Validebağ gönüllüsü Tuğçe Özçelik, dün koruya iş makinasıyla giren belediyenin bugün de ağaç rölöve planı yapmak için geldiğini söyledi.