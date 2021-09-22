ATEM Başkanı: 3 bin lira maaşın olduğu ülkede 4 bin lira kira olması düşündürücü

Asgari ücretle geçinen bir ailenin üniversitede okuyan çocuğuna ev kiralayamayacağını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, “Şimdi asgari ücretin 2500- 3000 lira olduğu bir ülkede hani 3500-4000 lira kiranın olması tabii hakikaten düşünülecek ve sorgulanacak bir durum” dedi.

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Türkiye’nin birçok bölgesinde öğrenciler, kendilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu çıkmadığı ve kiraların da yüksek olduğunu belirterek ‘Barınamıyoruz‘ diye eylemlere başladı.

ANKA’ya konuşan ATEM Başkanı Yetkin, salgın nedeniyle ev kiralarının son iki yıl içerisinde vatandaşların gelirine oranla çok ciddi artışlar gösterdiğini dile getirdi.

Yetkin şunları kaydetti: “Geçmiş yıllara bakarsanız kira artışları burada yüzde 15 ile yüzde 17 olarak değişiyordu ama şimdi yüzde 60, yüzde 70’lere varan artışlar var. Talebelerin zaten ailelerin yüzde 80’i asgari ücretle geçiniyor. Zaten ailelerin gelirleri olsa ya daire alırlar veya özel okullarda daha iyi imkanlarda okuturlar. Asgari ücret alan aileler, asgari ücretin üzerinde kira ödemek zorundalar. Yani bunu nasıl karşılayacaklar? Vatandaşımız hakikaten mucize yaratıyor.”

Yetkin kiralardaki astronomik zamlar için ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçen sene pandemiden dolayı piyasayı canlandırmak için kredi faiz oranları düşürülünce gayrimenkul fiyatları yüzde 50’ye varan oranda arttı. Vatandaş da amortisman süresini düşürmek için kiraları artırdı. Ayrıca geçen yıl evler boş kaldı, ev sahipleri de o zararı karşılamak amacıyla kiraları artırdı.

Bazı ev sahipleri de hâlihazırda kiracı olan vatandaşlardan yüzde 50 zam istiyor. Öyle bir hakları yok. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez. Kiracılar asla tedirgin olmasın. Ayrıca ev sahibi yeni kiracıdan, önceki kiracının ödediği fiyatın TÜFE ortalamasından fazla kira istiyorsa, yeni kiracının buna da itiraz hakkı var.“