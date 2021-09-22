Eski Botaş yetkilisi: Türkiye için doğal gazda maliyet artışı yüzde 30’u bulacak

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji uzmanı Arif Aktürk, kışın gelmesiyle spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için Türkiye’deki doğal gaz maliyet artışlarının yıl sonuna kadar yüzde 30’u bulacağını söyledi.

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Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artışın yıkıcı seviyelere gelmesi sonrası Britanya’da bazı gübre fabrika ve sanayi tesisleri yüksek maliyetlerden dolayı üretimlerini durdurmuştu.

Bloomberg HT’de bu durumu değerlendiren Aktürk, “İspanya ve Fransa artışın konutlara yansımaması için çeşitli önemler alıyor. Enerji fiyatlarındaki seviyeler mantıkla ve arz-taleple açıklanabilecek noktada değil” dedi.

Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşmasıyla daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini söyleyen Aktürk, “Bu yüzden ABD’nin Avrupa yerine Uzak Doğu’ya LNG göndermeye başlaması fiyatları artırdı” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye enerji krizine zor bir dönemde yakalandı’

Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz satmayacağını zaten hep söylediğini, bu sebeple Kuzey Akım1 ve 2 projelerini geliştirdiğini de belirten enerji uzmanı, Türkiye’nin enerji krizine zor bir dönemde yakalandığını da sözlerine ekledi.

Aktürk, “İlave gaz alımı için görümeler yapılsaydı ve 2021’de biten kontratları uzatmak için 2020’de anlaşılsaydı daha iyi olurdu çünkü gaz fiyatları daha ucuzdu. Rusya özel sektöre kontratlardan gaz tedarikini kesti; BOTAŞ ile devam ediyor” dedi.

Eski Botaş yetkilisi, Türkiye’de 36 milyar metreküplük uzun vadeli kontratın var olduğunu ama kış döneminde konutlardan gelen spot alımları artmasıyla fiyatlarda artış olacağını ekledi: “Bu alımlar tümüyle dünyaya entegre bu yüzden maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar yğzde 30’u bulacak”.