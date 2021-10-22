Akşam Postası / 22 Ekim 2021

Kavala’dan Erdoğan’a ‘Soros artığı’ yanıtı: Makamının ciddiyetine uygun değil

Tutuklu iş insanı Osman Kavala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ açıklamasına yanıt verdi: “Son derece esef vericidir ve cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir.”

Reza Zarrab dört yıl sonra ortaya çıktı: Yeni adı Aaron Goldsmith

Fotoğraf: PS Dressage

Yaklaşık dört yıldır nerede olduğu bilinmeyen Reza Zarrab’ın ABD’de adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve binicilik merkezi kurduğu ortaya çıktı.

Pucca’ya ‘erkeklere hakaret’ten beş ay hapis: ‘Bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz?’

Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım paylaştığı bir tweet nedeniyle ‘erkeklere hakaretten’ beş ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Ekonomistler MB’nin ‘hedefini’ anlamak için 28 Ekim’i bekliyor

28 Ekim’de yayınlanacak enflasyon raporuna odaklanan ekonomistler, raporun içeriğinden, Merkez Bankası’nın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlanılan faiz indirimi kararlarında ne hedeflediğini anlamaya çalışacak.

Gram altın tüm zamanların zirvesinde: Hareket devam eder mi?

Gram altın, dolar kurunun 9,60’ın üzerine çıkmasıyla 556 TL’ye kadar ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

TÜGVA işi çözmüş: ‘Konuyu reis takip ediyor’ diye korkutalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) istediği binayı alabilmek için korkutma yolunu seçtiği ortaya çıktı. “Reis konuyu takip ediyor” sözleriyle yetkilileri ‘korkutmayı’ hedefleyen TÜGVA aynı zamanda hakime de baskı uygulamayı düşünmüş.

MBB’den müsilaj uyarısı: İleri biyolojik arıtma tesisleri hızla kurulmalı

Fotoğraf: Reuters

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele için ‘hızlı bir şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması gerektiğini’ vurguladı.

Bilim kurulu üyesinden ‘zorunlu aşı’ çağrısı: Yoksa ölüm sayıları tırmanır

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış ayları öncesinde Covid-19 vaka sayılarının yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu.

‘Çiftler ayrılınca kediler kimde kalır’ sorusunun yanıtı için emsal dava

İstanbul 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, ayrılan sevgililerin, beraberken sahiplendikleri kedilerin kimde kalacağına ilişkin davada karar verirken kedilerin psikolojilerinin nasıl etkileneceğine yönelik bilirkişi raporu aldı.

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı

NBA’in 75’inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan listesinde aktif kariyerine devam eden 11 oyuncu bulunuyor.

İddia: Üniversitedeki profesörün okul, tez, tez danışmanı, yayın bilgileri yanlış çıktı

Gazeteci Nevşin Mengü, Aksaray Üniversitesi’ndeki öğretim görevlisi olan Zehra Zulal Atalay Laçin’in verdiği okul, tez, tez danışmanı gibi bilgilerin yanlış çıktığını söyleyerek “Taşra üniversitelerinde neler oluyor” diye sordu.

Sertleşme sorunundan şikayet edenlere ‘giyilebilir’ ereksiyon ölçer

Sertleşme sorunundan ya da tıptaki adıyla erektil disfonksiyondan şikayetçi erkekler için bunun nedenini öğrenmelerine yardımcı olabilecek cihaz geliştirildi: Penise takılan bir halka!