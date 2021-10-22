Gram altın tüm zamanların zirvesinde: Hareket devam eder mi?

Gram altın, dolar kurunun 9,60’ın üzerine çıkmasıyla 556 TL’ye kadar ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Gram altın en son 6 Kasım’da 2020’de 540 TL’ye ulaşarak yeni bir rekor kırmasının ardından geri çekilmişti.
Geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber 530 TL’yle bu yılın zirvesine ulaşan gram altın yeni haftaya ise 526 TL civarında başlamıştı.
Gram altın dün Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan faiz indirimi sonrası TL’deki sert kayıpların ardından günü yeni bir rekor seviye olan 545 lirada kapatmıştı.
Altının gramı bugün 556 TL’ye ulaşarak rekor tazelemesinden sonra saat 14:00 itibariyle 554 lira seviyesinde hareket ediyor.
Uluslararası piyasalar
Gram altının seyrinde dolar kuru kadar spot altının hareketi de önemli unsur.
Enflasyon endişeleri karşısında güvenli liman olarak görülen değerli metallere ilgi, spot altın fiyatını yeniden 1800 dolar direncine yaklaştırmış durumda.
Haftaya 1766 dolar civarında başlayan altının onsu bugün 1792 dolar seviyelerine kadar geldi.
ABD’de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve Fed’in faizleri artırmak konusunda çok aceleci olmayacağına dair mevcut politika şu an için uluslararası piyasalarda altın fiyatları için itici güç olmaya devam ediyor.