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Yaramazlara biraz batar!

TL erimeye devam ediyor, dolar ve avroda yeni rekor

Faiz indirim döngüsüne girilmesi ve Türkiye’nin FATF tarafından gri listeye alınması sonrası TL’deki değer kaybı hızlanarak devam ediyor. Dolar ve avro son bir haftadır olduğu gibi bugün de tarihi rekor seviyelerini yeniledi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası dün piyasa beklentilerini aşarak 200 baz puanlık bir faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 16’ya çekmişti.


Türkiye dün gece ayrıca Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince caba göstermediği gerekçesi ile ‘gri liste’ye alınmıştı.

Peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası dolar/TL rekorunu 9,66’ya kadar taşımış durumda. Avro ise rekorunu 11,20’nin üzerine çıkardı.

Türk Lirası ayrıca dolar karşısında son iki günde yüzde 3’ten fazla eriyerek, en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS),16 baz puan yükselişle 458 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,51 seviyesinde bulunuyor.

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