İddia: Üniversitedeki profesörün okul, tez, tez danışmanı, yayın bilgileri yanlış çıktı

Gazeteci Nevşin Mengü, Aksaray Üniversitesi’ndeki öğretim görevlisi olan Zehra Zulal Atalay Laçin’in verdiği okul, tez, tez danışmanı gibi bilgilerin yanlış çıktığını söyleyerek “Taşra üniversitelerinde neler oluyor” diye sordu.

Taşra Üniversitelerinde neler oluyor? Aksaray Üniversitesi'ne gelen yeni bir akademisyen diğer akademisyenlerin dikkatini çekti. Üniversite'de Ankara'dan "yukarından" bir tavsiyeyle atandığı söylenen Zehra Zulal Atalay Laçin… — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 22, 2021

Mengü’ye göre Laçin’in beyan ettiği bazı akademik çalışmalar Zeynep Atalay ismindeki başka bir akademisyene ait. Ayrıca Laçin’in ODTÜ’de tez danışmanı olduğunu söylediği İhsan Dağı, Mengü’ye böyle bir kişiyi tanımadığı söylemiş.

Mengü’nün paylaşımları şöyle:

Taşra Üniversitelerinde neler oluyor? Aksaray Üniversitesi’ne gelen yeni bir akademisyen diğer akademisyenlerin dikkatini çekti. Üniversite’de Ankara’dan ‘yukarından’ bir tavsiyeyle atandığı söylenen Zehra Zulal Atalay Laçin…

Atalay, CV’sinde ODTÜ mezunu olduğu beyan etmiş, 2006 yılına ait diplomasında Ahmet Acar’ın imzası var, ancak 2006’da Ahmet Acar rektör değil. Atalay o dönemde başka bir isimle falan okuduğunu söylüyor. Gariplikler bununla sınırlı değil.

Doktorasını ODTÜ’de yaptığını, tez danışmanının da İhsan Dağı olduğunu söylüyor. İhsan Dağı böyle bir kişiyi tanımıyor. YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ODTÜ’nün tez arşivinde Zulal Hanım’a ait bir tez yok.

Üstelik Zulal Hanım’ın üniversiteye sunduğu CV’de beyan ettiği doktora tez başlığı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi’nin doktora tezine ait.

Zulal Hanım yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde Dr. Andreja Zevnik danışmanlığında hazırladığı tez ile 2000 yılında tamamladığını beyan etmiş. Halbuki Dr. Andreja Zevnik 2011 yılında doktora eğitimini tamamlamış. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış.

Zulal Hanım’ın CV’de beyan ettiği akademik çalışmalar gerçekte Zeynep Atalay isimli akademisyene ait. Zulal Atalay isimli kişinin Google Scholar sayfasına göz attığınız taktirde gerçekte Zeynep Atalay’a ait olan makaleleri kendi makaleleri gibi paylaştığını görüyorsunuz.

Kim bu Zulal Atalay? Gerçekten bir diploması var mı yok mu? Ve gerçekten taşra üniversitelerinde neler oluyor? Taşra üniversitelerinde okuyan öğrenci ve çalışan akademisyen arkadaşlar bize ulaşın. Benzer vakalarla karşılaşıyor musunuz?

Konuyla ilgili Laçin’den ya da Aksaray Üniversitesi’nden bir açıklama gelmedi.